Kaamelott repoussé à 2027 : Alexandre Astier s’explique

Les fans de Kaamelott vont devoir patienter quatre mois de plus. Initialement prévue pour le 11 novembre 2026, la sortie de Kaamelott – Deuxième Volet, partie 2 est désormais fixée au 10 mars 2027.

Ce changement de calendrier a rapidement alimenté les spéculations, notamment autour de Perceval. Franck Pitiot, qui incarne depuis la série l’un des personnages les plus populaires de l’univers créé par Alexandre Astier, était absent de la première partie du Deuxième Volet, sortie en 2025.

En cause : un désaccord artistique entre le comédien et Alexandre Astier avant le tournage. Leur différend s’était ensuite poursuivi publiquement par médias interposés.

Alors, le report de quatre mois permettrait-il de tourner de nouvelles scènes avec Franck Pitiot et de réintégrer Perceval à l’histoire ? A priori, non.

Alexandre Astier révèle la véritable raison du report

Interrogé par France 3, Alexandre Astier confirme qu’il profite de ce délai supplémentaire pour apporter encore quelques finitions au film. « Comme ça sort un peu plus tard, je travaille encore un petit peu », explique-t-il, avant de préciser que l’essentiel est déjà terminé : « Mais c’est fait, la musique est enregistrée. »

Surtout, le créateur de Kaamelott indique que la décision de repousser le film ne vient pas de lui mais du studio.

« C’est vraiment une directive de studio », explique-t-il. Selon lui, ce changement répond avant tout à une question de calendrier et de concurrence dans les salles : « Je comprends que la vie est dure dans les salles et qu’il faut trouver un endroit où y aller. »

La fin de l’année 2026 s’annonce en effet particulièrement chargée au cinéma, tandis que la nouvelle date du 10 mars rapproche Kaamelott du Printemps du cinéma.

Cette explication refroidit donc sérieusement la théorie d’un report destiné à organiser le retour de Perceval. Alexandre Astier ne confirme en tout cas aucun nouveau tournage avec Franck Pitiot.

Le rendez-vous est désormais fixé au 10 mars 2027 pour découvrir la suite de Kaamelott – Deuxième Volet et savoir définitivement si Perceval réserve, ou non, une surprise aux spectateurs.