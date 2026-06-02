Katy Perry gâte ses danseurs avec une belle surprise

Une annonce accueillie par des cris de joie et de nombreuses embrassades. Certains danseurs peinent même à cacher leur émotion face à ce cadeau surprise offert par la chanteuse.

Dans ces images, l'interprète de Firework réunit l'ensemble de ses danseurs et collaborateurs avant de leur annoncer une nouvelle inattendue. Visiblement émue et enthousiaste, elle révèle que toute son équipe sera invitée à New York pour assister à la première mondiale du film-concert de sa tournée Lifetimes Tour.

Décidément, Katy Perry sait comment remercier les personnes qui l'accompagnent sur scène. La star américaine a partagé sur ses réseaux socviaux une vidéo qui a rapidement fait fondre ses fans.

Une première mondiale au Festival de Tribeca

Cette invitation n'a rien d'anodin. Le film officiel du Lifetimes Tour sera présenté en avant-première mondiale le 8 juin 2026 dans le cadre du prestigieux Festival du film de Tribeca, à New York.

Pour Katy Perry, il était impensable de vivre cet événement sans ceux qui contribuent chaque soir au succès du spectacle. La tournée, qui met en scène certains des plus grands succès de sa carrière ainsi que les titres de son dernier album 143, repose en effet sur un important travail collectif.

Sur les réseaux sociaux, les internautes ont largement salué cette initiative. Beaucoup ont souligné la générosité de la chanteuse et son attachement à son équipe, tandis que d'autres ont estimé que cette attention reflétait parfaitement l'ambiance familiale qui semble régner autour de la tournée.

Cette séquence intervient alors que Katy Perry poursuit son Lifetimes Tour à travers le monde. Un spectacle ambitieux qui continue de séduire le public grâce à ses performances visuelles spectaculaires et à une setlist riche en tubes incontournables.

Avec cette surprise, la star prouve une nouvelle fois qu'elle n'oublie pas celles et ceux qui l'accompagnent dans les coulisses comme sous les projecteurs.