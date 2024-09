Kendji dévoile le clip de « Si seulement… » et les titres des chansons de son nouvel album

On le voit couler au milieu de l'océan, remonter à la surface, s'échouer sur la plage puis se relever et traverser une jungle : Kendji a dévoilé ce mercredi 18 septembre le clip de « Si seulement… », premier single de son futur album. Certains verront dans ces images une métaphore des derniers mois du chanteur. La chanson, écrite par Vianney, est en effet un message d’excuse de l’artiste à son public, après s’être lui-même blessé par balle au printemps dernier, en voulant simuler une tentative de suicide. Le clip est réalisé par Alexandre Moors, qui avait déjà collaboré avec Kendji pour "Dernier métro" en 2020, et qui travaille également pour Miley Cyrus, Kendrick Lamar ou encore Christina Aguilera.