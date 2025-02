Kendji Girac reprend « Je vis pour elle » avec Andrea Bocelli !

C’est l’une des chansons les plus romantiques : Kendji Girac dévoile en ce vendredi 14 février, jour de la Saint-Valentin, une reprise de la célèbre chanson Vivo per lei, ou Je vis pour elle en français. Il s’agit d’un duo avec le ténor italien Andrea Bocelli, qui avait déjà invité Hélène Segara avec lui il y a près de 30 ans.

Kendji, "une voix unique" selon Bocelli

Kendji Girac avait publié une vidéo sur ses réseaux sociaux ce jeudi 13 février, pour annoncer une surprise à ses fans. Quelques minutes plus tard, Andrea Bocelli a donc dévoilé cette reprise de son titre emblématique. « Andrea collabore avec Kendji Girac sur une nouvelle version envoûtante du classique Je Vis Pour Elle. Cette chanson durable, qui a traversé des générations, renaît ce vendredi avec la voix unique de Kendji, l'un des artistes les plus écoutés et les plus aimés de la scène musicale française », confie l’artiste italien sur Instagram. « En cette Saint-Valentin, laissez-vous emporter par cette belle et vibrante réinterprétation du plus grand hymne à l'amour d'Andrea Bocelli. »