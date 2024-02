Koh Lanta 2024 : "Je suis allée au bout de mes limites", confie la Nivernaise Julie

C’est la première décision de sa vie qu’elle a prise de manière "purement égoïste" et elle aurait eu tort de s’en priver. Julie, 38 ans, s’est lancée dans la grande aventure Koh Lanta pour se prouver des choses et se retrouver face à elle-même. Cette patronne d’une société de taxis originaire de la Nièvre sera sûrement l’une des fortes de têtes de cette nouvelle saison, basée sur les colliers d’immunités et leurs pouvoirs. Preuve en est : elle se décrit comme "quelqu’un de manuelle, hyperactive et déterminée". Un état d’esprit solide pour affronter la compétition, même si elle a tendance à temporiser. "Il n’y a pas de qualité à proprement parler pour participer. Tout le monde peut tenter le casting à Koh Lanta, le plus important c’est la personnalité". Et l’aspect sportif ? "Pas non plus besoin d’être un athlète de haut niveau ", glisse-t-elle.

Ce qui ne l’a pas empêchée d’aller "au bout de ses limites" dans l’aventure. Dans quelles conditions ? "Je ne vais pas vous spoiler, il faudra découvrir par vous-même". Beaucoup de mystère entoure donc la participation de cette maman de deux enfants, Lou 14 ans et Milo 13 ans. Étonnamment, ce n’est pas le fait d’être loin de sa famille qui a été le plus difficile durant le tournage aux Philippines. "Je dirais que c’est la nourriture. Le côté humain aussi est présent et comme tout le monde le sait, c’est parfois aussi compliqué". De quoi présager des disputes et des trahisons ? Réponse à partir de ce soir 21h10 sur TF1.