Koh-Lanta 2025 : découvrez le portrait d’Andréa, candidate originaire du Loiret

A la fin, il n’en restera qu’une… Et ce sera peut-être Andréa ! Cette jeune femme de 24 ans, originaire du Loiret, participe à la 27ème saison régulière de l’émission Koh-Lanta, diffusée sur TF1 à partir du 25 février. Baptisée cette année « La Revanche des 4 terres », l’aventure réunira 24 candidats, répartis dans quatre équipes (nord, sud, est et ouest) en fonction de leur région d’origine. Andréa intégrera ainsi l’équipe du nord, en compagnie de candidats originaires des Hauts-de-France et de région parisienne.

Une stratège ?

Dans son portrait, TF1 explique que l’étudiante est perçue par sa famille comme « une petite princesse fragile qui a peur de tout ». Koh-Lanta est donc pour elle « une manière de montrer à sa famille qu’elle n’est plus la "chochotte" qu’ils ont connue ». Andréa se dit stimulée par l’aspect stratégique du jeu, elle qui se décrit comme « très cérébrale », et qui compte sur « son esprit d’analyse, sa capacité à décrypter les autres et à les pousser à bout » pour réaliser un coup de maître. Sa peur des insectes, celle de nager au large ou encore son manque d’appétence pour le sport pourraient en revanche la desservir.

Le même destin qu'André, vainqueur de l'émission ?

Diplômée en arts du spectacle, Andréa est une passionnée de danse, discipline qu’elle pratique depuis toute petite, mais aussi de broderie. Cela lui permet « de canaliser ses pensées », elle qui explique avoir « un cerveau qui ne s’éteint jamais ». Si elle se décrit comme « enjouée et pétillante », elle confesse aussi être « un peu grognon ». La jeune femme est la première candidate originaire du Loiret à participer à l’émission depuis 2017. A l’époque, deux aventuriers du département avaient pris part à Koh-Lanta : Fidji. Si Delphine, une géologue de 39 ans, avait été éliminée dès le troisième jour, André, un étudiant de 19 ans, avait remporté l’émission.