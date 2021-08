Koh-Lanta All Stars (La Légende) : TF1 annonce une grande nouvelle pour la prochaine saison

Pour valoriser les 20 ans de Koh-Lanta, la société de production ALP va bientôt dévoiler une édition spéciale sur TF1 : un Koh-Lanta avec des aventuriers les plus emblématiques. Le casting "All Stars" de la prochaine saison présentée par Denis Brogniart sera donc composé de dix hommes et dix femmes ainsi que quatre réservistes en cas d'abandon médical avant le premier conseil.

Du côté des femmes, les téléspectateurs retrouveront donc Clémence Castel (3 participations : 2005, 2009, 2018), Coumba Baradji (3 participations : 2005, 2010, 2012), Jade Handi (2 participations : 2007, 2009), Christelle Gauzet (2 participations : 2008, 2009), Karima Najjarine (1 participation : 2016), Candice Boisson (2 participations : 2016, 2018), Clémentine Jullien (2 participations : 2017, 2018), Cindy Poumeyrol (1 participation : 2019), Alexandra Pornet (1 participation : 2020) et Alix Noblat (1 participation : 2020).

Chez les hommes, Patrick Merle (2 participations : 2009, 2012), Freddy Boucher (4 participations : 2009, 2010, 2012, 2014), Claude Dartois (3 participations : 2010, 2012, 2020), Laurent Maistret (2 participations : 2011 , 2014), Teheiura Teahui (4 participations : 2011, 2012, 2014, 2020), Ugo Lartiche (1 participation : 2012), Phil Bizet (2 participations : 2012, 2014), Namadia (1 participation : 2012), Maxime Berthon (1 participation : 2019) et Sam Haliti (1 participation : 2020) seront à l'honneur.

Un jour de diffusion inédit

Alors que les téléspectateurs attendent avec impatience de pouvoir retrouver leur émission d'aventure préférée sur les écrans, TF1 vient d'annoncer que le premier épisode de ce Koh-Lanta était prévu pour le mardi 24 août à 21h05 ! Tournée au printemps dernier en Polynésie française, là où a eu lieu l'édition des "Armes secrètes", cette nouvelle saison sera donc diffusée sera diffusée le mardi soir sur TF1, et non le vendredi. Une grande nouvelle qui n'a pas plu à bon nombre d'internautes.

La personne qui a décidé de déplacer une émission légendaire comme #KohLanta le mardi pour mettre celle de Jarry le vendredi pic.twitter.com/SQThvm1GMp – Mehdii Dz_ ?? ?? (@MehdiiDz_) 3 août 2021

la personne qui a décidé de mettre Koh Lanta le mardi… #KohLanta pic.twitter.com/tSuIJB5plu – hana :) (@Hana25473815) 3 août 2021

Moi quand j'ai vu que TF1 allait diffuser #KohLanta tous les MARDIS soirs : pic.twitter.com/sHxRDRotwl – farah (@frhchk) 3 août 2021

"Tout a été fait pour apporter des nouveautés et surprendre les aventuriers, notamment avec le retour de l'île de l'Exil qui sera un élément important du début à la fin de leur aventure, mais également avec un rendez-vous des ambassadeurs très particulier et déstabilisant, même pour des aventuriers expérimentés ", a de son côté confié au producteur Julien Magne dans le dossier de presse de La Légende.

D'autre part, l'aventure sera plus dure que jamais : les aventuriers ne disposeront en effet d'aucun stock de riz et n'auront à leur disposition que deux machettes. Ils ne disputeront par ailleurs aucune épreuve de confort. Aucun répit, donc !