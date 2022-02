"Koh Lanta, le Totem maudit" : ce qu’on sait de cette nouvelle édition

Mais la curiosité a finalement repris le dessus avec les évolutions de la nouvelle édition.

Ce qui change : les aventuriers pourront hériter non plus d’un, mais de deux totems : « celui que vous connaissez, le totem d’immunité, qui protège les gagnants… et le totem maudit ! Perdre une épreuve, c’est en hériter, et subir l’une de ses nombreuses malédictions », explique le communiqué dela chaîne. Bref, si le totem original continue à protéger son détenteur, le Totem maudit, lui, le pénalisera.

De quoi considérablement rebattre les cartes pour les 24 concurrents : 12 hommes et 12 femmes, dont on ne sait pas encore comment ils seront répartis et en combien d’équipes.

Par ailleurs, disparue lors des dernières saisons, l'épreuve de la dégustation, pourrait aussi faire son grand retour. De quoi encore soulever le cœur de nombreux candidats et téléspectateurs.

Enfin, tout ce petit monde se retrouvera cette fois-ci, sur l’île Calamian dans l’archipel de Palawan, aux Philippines. Un lieu qui avait déjà servi de décors aux saisons 8 et 9.