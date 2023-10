L’Actu Gaming : le projet Odyssée casse la baraque

Très populaires parmi les fans, les personnages d'Animal Crossing vont bientôt être disponibles sous forme de Lego. L'information a été relayée par les comptes Twitter officiel de Nintendo, à qui appartient Animal Crossing. Parmi les personnages constructibles : Marie ou Tom Nook évidement. En tout, huit villageois ont été pour l'instant présentés. La sortie de ces coffrets est prévue au printemps prochain.

Bandai va faire plaisir aux nostalgiques

L'éditeur de jeux vidéo japonais vient d'annoncer un nouveau jeu Pac-man destiné à la nouvelle génération de console. Pac-man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs proposera notamment un mode battle royale, qui permettra d'affronter jusqu'à 64 adversaires et d'être le dernier survivant. Les parties, qui pourront se faire au niveau régional ou mondial, seront également multi-plateformes, c'est-à-dire que des joueurs de consoles différentes pourront y participer ensemble.

Le projet Odyssée va devenir réalité

Ce musée du jeu vidéo sera bien créé chez nous en France. Un projet qui a été lancé en 2022 avec Ludovic Charles un collectionneur fan de retro gaming… Au départ il voulait vendre aux enchères sa collection mais finalement le youtubeur Tev Ici Japon a eu une meilleure idée : en faire un musée du gaming.

Le musée sera situé à Bussy-Saint-Georges à l’Est de Paris et prévoit de présenter une vaste collection de consoles, des expériences interactives, des tournois d'e-sport, des conférences… Une reproduction d'un village japonais est aussi en préparation.

Dans ce lieu dédié à la culture nippone et la pop culture, les visiteurs pourront se restaurer, acheter des mangas et des figurines, etc. Au total, les deux espaces représenteront pas moins de 3500 m².

Une campagne de financement participatif a rapidement attiré l'attention des passionnés de jeux vidéo et a déjà collecté plus d’1 million d’euros (pour un objectif de 50 000€). Les rêves les plus fous sont désormais possible puisque la cagnotte reste ouverte jusqu’à la fin du mois !!