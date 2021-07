L'alerte enlèvement déclenchée pour retrouver un enfant de 8 ans

Une alertement enlèvement a été déclenchée ce samedi 31 juillet peu après 7h du matin. Les autorités sont à la recherche de Dewi, un enfant de 8 ans, enlevé par son père le vendredi 30 juillet en fin de matinée à Lannion, dans les Côtes d'Armor.

L'enfant, de type européen, est atteint de surdité. Il mesure 1M35, a les cheveux blonds mi-longs, et était vêtu d'un jean et d'un manteau bleu marine. Son père n'a pas l'autorisation de le voir seul. L'homme est de son côté âgé de 38 ans, mesure 1m65/1M70 et les cheveux longs bruns. Il est vêtu d'un pantalon beige/gris, de baskets beiges/ grises et d’un bonnet. Il est susceptible de circuler à pied avec l’enfant. Si vous les localisez, appelez le 197.