L’Allemagne prépare les jeunes à la retraite

Le gouvernement allemand a adopté en décembre dernier un projet d’épargne retraite pour les jeunes.

L’Allemagne se distingue par une initiative audacieuse visant à préparer les jeunes générations à l’avenir : verser 10 euros par mois à chaque enfant âgé de 6 à 18 ans pour les inciter à épargner en vue de leur retraite. Cette proposition, portée par le chancelier Friedrich Merz, représente une approche innovante face à un défi majeur pour le pays : le vieillissement rapide de la population et la pression croissante sur le système de retraite public.

L’idée est simple mais ambitieuse. En mettant en place ce versement régulier, l’Allemagne cherche à développer dès le plus jeune âge une culture de la capitalisation, qui complétera les pensions de base souvent jugées insuffisantes. Selon les estimations, avec un rendement annuel de 6 %, chaque enfant pourrait disposer de plus de 2 000 euros à sa majorité. Bien que modeste à première vue, cette somme constitue un socle d’épargne durable et une introduction concrète à la gestion financière personnelle.

Ce projet s’inscrit dans un contexte démographique délicat. Le pays connaît un vieillissement accéléré de sa population et l’âge légal de départ à la retraite a été repoussé à 67 ans. La mesure répond donc à un double objectif : sécuriser l’avenir des jeunes générations et alléger la pression sur le système de retraite actuel, en favorisant un financement complémentaire privé. Les fonds seraient gérés par des institutions privées et ne pourraient être retirés qu’à l’âge de la retraite, garantissant ainsi leur finalité et évitant des usages prématurés.

L’initiative s’inspire également des recommandations des “sages économiques” allemands, qui soulignent depuis plusieurs années la nécessité de diversifier les sources de financement des retraites. En introduisant cette mesure dès l’enfance, l’Allemagne adopte une approche préventive, plutôt que réactive, face aux défis liés à la démographie et aux pressions financières sur les jeunes générations.