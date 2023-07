Trois millions de familles et cinq millions d’enfants sont concernés. L’allocation de rentrée scolaire (ARS) va être versée le 16 août prochain.

Pour rappel, l'ARS permet de financer les dépenses de la rentrée scolaire. Un coup de pouce qui fait toujours plaisir en cette période d'inflation, surtout lorsque l'on voit que les fournitures ont augmenté. Mais cela tombe bien parce qu’avec la hausse des prix, l’allocation aussi a augmenté, de 1,5% en moyenne.

Afin de toucher cette aide, il faut remplir quelques critères : l’âge de notre enfant, son niveau de scolarisation, et nos ressources. Le montant de l’ARS s’élève à plus de 398 euros pour les élèves de 6 à 10 ans, à 420 euros pour les 11-14 ans, et plus de 434 euros pour les 15-18 ans.

Si vous êtes déjà allocataires, vous n’avez rien besoin de faire si vous avez un enfant âgé de 6 à 15 ans, l’ARS vous sera versée automatiquement. Enfin, une déclaration sur l’honneur suffit si vous avez un adolescent âgé de 16 à 18 ans. Vous retrouvez tout en détail sur le site du gouvernement.