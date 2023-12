L’Amour est dans le pré va revenir prochainement pour une 19ème saison sur M6. La production a dévoilé le profil des 15 candidats qui y prendront part. On retrouve cette année deux femmes et treize hommes, âgés de 26 à 69 ans. Les portraits seront dévoilés à partir du 8 janvier.

Gilles

Et parmi ces candidats, deux sont Sarthois ! Gilles est un ancien éleveur et polyculteur à la retraite âgé de 69 ans. Celui qu’on surnomme "Gillou" est décrit comme "joyeux, espiègle et doté d’un sacré bagout" et surtout, il ne s’arrête jamais. Entre s’occuper de son troupeau, jouer au Trut avec ses amis et "enflammer les pistes de danse de la région", le sexagénaire devra trouver une moitié aussi hyperactive que lui !

Papa de 3 filles "dont il est très fier" et marié pendant plus de 15 ans, Gilles est désormais veuf depuis plus d’un an et demi. Et s’il a fait appel à l’émission, c’est pour trouver "la dernière femme de sa vie", avec qui il vibrerait à nouveau et partagerait sa vie comme un jeune couple.

Renaud

À l’écran, vous découvrirez aussi Renaud, cet éleveur de volailles (entre autres) âgé de 52 ans et très bon ami de de Gilles. "On se complémente bien avec Gillou, vous n’allez pas être déçus", prévient celui qui gère tout seul une petite ferme qui appartenait autrefois à ses grands-parents.

Quinquagénaire "sympathique, patient, émotif et qui déteste la solitude", sa sensibilité et sa douceur pourraient s’avérer être de très bons atouts dans sa recherche de l’amour, lui qui est en quête d’une femme "gentille" et "pétillante" notamment. Père de 3 filles comme Gilles, Renaud a vécu une première belle relation de plus de 20 ans suivie d’une de seconde de 3 ans qui s’est terminée en mai dernier. Très bon danseur, drôle et plein de joie de vivre, Renaud à tout pour trouver chaussure à son pied dans cette 19ème saison ! Il lui manque juste l’autonomie "pour les papiers", plaisante-t-il...