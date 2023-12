L’Amour est dans le pré 2024 : découvrez Manuela, d’Indre-et-Loire

« L’Amour est dans le pré » va revenir prochainement pour une 19ème saison sur M6. La production a dévoilé le profil des 15 candidats qui y prendront part. On retrouve cette année 2 femmes et 13 hommes, âgés de 26 à 69 ans. Les portraits seront dévoilés à partir du 8 janvier.

Parmi les candidats, figure notamment Manuela, 50 ans, éleveuse de poules d’ornement en Indre-et-Loire. Cette ancienne notaire s’est reconvertie dans l’agriculture il y a quatre ans. Elle élève des poules appartenant à des espèces rares. « Manuela cache derrière son sourire et son caractère fonceur un important manque de confiance en elle », indique la production. « Attirée par des hommes intelligents mais souvent plus âgé, elle n’a jamais vécu avec ses ex-compagnons et compte faire les choses différemment avec son futur amoureux. » Inscrite par deux amies de la faculté de droit, elle recherche « un homme gentil, souriant, aimant, bienveillant, capable de mettre des bottes pour l’aider comme d’aller se promener ou diner au restaurant avec elle, et âgé de 48 à 58 ans. »