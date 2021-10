L’application Nevers Agglo permet désormais de découvrir les cimetières

Les cimetières ne sont pas forcément les premiers lieux auxquels on pense quand l’on veut partir à la découverte du patrimoine de sa commune. A Nevers, pourtant, l’agglomération les considère comme « des espaces de mémoire collective que le temps a transformé en patrimoine minéral et naturel, à mieux connaître ».

La rubrique Cimetières de l’application pour smartphone Nevers Agglo, qui permettait déjà de localiser facilement une tombe depuis le printemps dernier, a ainsi été enrichie, fait savoir ce vendredi 29 octobre la collectivité. Désormais, des parcours de découverte thématiques des cimetières Jean-Gautherin et L’Aiguillon sont proposés.

« Le cimetière Jean-Gautherin abrite en effet de nombreuses tombes dont la conception et l’ornementation sont dignes de monuments, et accueille la sépulture de personnalités qui ont marqué l’histoire de la France ou de la Nièvre », explique Nevers Agglomération. « Quant au cimetière de l’Aiguillon, c’est la qualité de ses décors végétaux et le raffinement ses aménagements horticoles qui surprend et souvent séduit les visiteurs. »