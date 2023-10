L’Arocktoberfest, un nouveau festival en Indre-et-Loire !

La Touraine regorge de savoir-faire locaux, et les organisateurs de ce festival comptent bien le faire savoir ! L’Arocktoberfest, joli jeu de mots pour l'organisateur l’Arockarea et la fête de la bière allemande l’Oktoberfest, va réunir le weekend prochain 10 groupes de rock et 6 brasseurs locaux.

« Le but c’est de lier les savoir-faire houblonnés et des talents musicaux, souligne Brice Barcq, l’organisateur. On a des grosses institutions, comme Terre du Son, qui ont essayé le « virage » du local à un moment, et qui sont revenus sur du « mainstream ». Nous, on veut avant tout mettre en avant les talents locaux parce qu’il y a beaucoup de matières et qu’il y a aussi un public pour ce genre de chose ».

Il y aura également la présence d’un village d’exposants, qui réunira là-aussi des talents locaux : barbier, dessinateur, tatoueur, ou encore créateur de bijoux. Et avis aux supporters, les matchs de rugby seront également retransmis lors de ces deux jours.

Informations pratiques

Le prix d'entrée est fixé à 10€ le vendredi et 20€ le samedi (+ le vendredi offert soit l'équivalent d'un pass 2 jours). Gratuit pour les moins de 12 ans.

Le programme de l’évènement est à retrouver sur Helloasso.