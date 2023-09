L’association Dream veut favoriser l’accessibilité des activités de pleine nature

Comme chaque année, Dream (Défi Raid Ensemble l’Aventure en Morvan) organise un raid sportif réunissant des équipes composées de personnes valides et présentant un handicap. Les 7 et 8 octobre, rendez-vous est pris à Autun, au plan d’eau du vallon, dans le cadre du circuit EDF ADN Tour, porté par la Fédération Française Handisport et EDF.

84 participants sont inscrits. « L'idée c'est de permettre de faire découvrir des activités, de démontrer que finalement on peut faire plein de choses, même quand on est paraplégique ou tétraplégique, si on adapte un petit peu l'environnement et le matériel surtout », dit Tom Herard, le président de Dream. Parmi les activités : course d'orientation, tir à l'arc, du tir à l'arc, du tir à la sarbacane, du tir sportif -au pistolet et à la carabine, du fauteuil tout terrain, du canoë, du cécifoot. Un parcours urbain dans la ville d’Autun sera aussi proposé.

Le samedi soir, un concert sera ouvert au public. « L'idée c'est vraiment de favoriser la rencontre et les échanges entre personnes valides, personnes en situation de handicap, de tout bord. Donc vient qui veut, voilà, tout le monde est le bienvenu », conclut Tom Herard.

Plus d’information sur le site de l’association.