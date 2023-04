L’association Les bouchons d’amour 45 pourrait disparaitre

Vous les avez peut-être déjà remarquées… Ces boites de collecte de bouchons en plastiques sont installées dans les supermarchés, les écoles, ou encore les crèches. Depuis 2001, l’association Les Bouchons d’amour 45 œuvre en effet au quotidien pour collecter des bouchons, qui seront ensuite recyclés.

« On récupère les bouchons et les couverts en plastique, on les trie, explique la présidente, Catherine Duchêne-Conrairie. Quand on en a 10 tonnes, on appelle un camion (…) Ils nous paient 325 euros la tonne, sachant qu’un bouchon d’eau c’est 2 grammes ».