L’autobiographie de Britney Spears adaptée en film !

L’an dernier, le livre de la chanteuse américaine était très attendu avant sa sortie. Deux ans après la baitaille pour la levée de sa tutelle, l’ouvrage promettait des révélations. Un livre dans lequel la chanteuse devait également se livrer « comme jamais auparavant ». On y apprenait en effet, par exemple, les dessous de sa relation passée avec Justin Timberlake. L’artiste s’est exprimée également sur sa tutelle et sa santé mentale.

L’autobiographie s’est vendue à plus de 2,5 millions d’exemplaires, rien qu’aux Etats-Unis. Donc pas surprenant qu’elle donne lieu à un long métrage. Universal Pictures aurait acquis les droits. Le studio est presque un habitué des biopics, puisqu’il est à l’origine également du célèbre « 8 miles » d’Eminem, et d’un long métrage sur Snoop Dogg, dont la date de sortie n’est pas encore connue.

Concernant le biopic sur Britney Spears, on connait d’ores et déjà le nom du réalisateur : Jon M.Chu. Il s’apprête à sortir en novembre « Wicked », un blockbuster avec Ariana Grande et Cynthia Erivo. En revanche, on ne sait pas encore qui jouera le rôle de Britney Spears…