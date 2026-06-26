L'édition 2026 de Solidays est annulée !

Coup de froid sur le rendez-vous le plus attendu du week-end parisien. Dans un communiqué publié ce vendredi, la Préfecture de police de Paris a demandé aux organisateurs de Solidays d'annuler leur événement en raison de la canicule qui touche actuellement l'Île-de-France. Dans la foulée, les organisateurs de Solidays, ont fait un communiqué à destination des bénévoles annonçant l'annulation de l'édition 2026.

Selon les autorités, malgré les aménagements prévus et le renforcement des dispositifs de secours par les organisateurs, l'affluence attendue, (plusieurs centaines de milliers de personnes au total), pourrait entraîner une sursollicitation des équipes sanitaires, déjà fortement mobilisées ces derniers jours.

« Malgré les adaptations consenties par les organisateurs et leurs efforts pour augmenter leur capacité interne de premiers secours, l'affluence de plusieurs centaines de milliers de personnes sur ces événements va créer un risque élevé de sursollicitation d'un dispositif sanitaire déjà mobilisé jusque dans ses limites », indique la Préfecture dans son communiqué.

Les organisateurs du festival carritatif qui lutte contre le Sida n'ont pas vraiment eu le choix, la préfecture de police avait annoncé annuler l'évènement s'ils ne s'en chargaient pas.

L'Île-de-France reste en effet placée en alerte rouge canicule, un niveau de vigilance exceptionnel qui devrait être maintenu jusqu'au dimanche 28 juin, avant une baisse attendue des températures. Celles-ci devraient toutefois rester supérieures aux normales de saison.

La Marche des fiertés de son côté, est simplement reportée, ont annoncés ses organisateurs.