L’effet Batman : les gens seraient plus civilisés en présence de « super héros »

Selon une étude publiée en novembre dernier, les gens seraient plus civilisés dans les transports en commun, en présence d’un « super héros ». C’est ce qu’ils appellent l’ « effet Batman ».

C’est l’étonnante conclusion d’une étude scientifique publiée le 3 novembre dernier dans la revue Mental Health Research. Menée par des chercheurs de l’Université du Sacré-Cœur à Milan, cette recherche met en lumière ce que les auteurs ont baptisé « l’effet Batman » : un phénomène selon lequel la présence d’un personnage hors du commun inciterait les individus à adopter des comportements plus civilisés dans l’espace public.

L’expérience s’est déroulée dans un cadre très concret du quotidien : le métro milanais. Les chercheurs ont observé pas moins de 140 trajets afin d’analyser les comportements prosociaux des usagers. Le protocole était simple mais rigoureux. À chaque trajet, une femme prétendument enceinte montait dans la rame. L’objectif était d’observer si les passagers cédaient leur siège, un geste courant de courtoisie… mais pas toujours respecté.

La particularité de l’étude résidait dans un élément pour le moins inattendu : dans la moitié des trajets observés, un homme déguisé en Batman entrait dans le wagon en même temps que la femme enceinte. Aucun discours, aucune interaction directe, simplement la présence silencieuse du célèbre justicier masqué.

Les résultats sont sans appel. En présence de Batman, 67 % des passagers ont cédé leur place à la femme enceinte, contre seulement 38 % lorsque le super-héros n’était pas là.

Selon les chercheurs, cette variation s’expliquerait principalement par une rupture de la routine quotidienne. Le métro est un espace où les gestes sont souvent automatiques et l’attention limitée. L’apparition d’un personnage aussi incongru que Batman agit comme un déclencheur : elle capte l’attention, réveille la conscience de l’environnement et rend les individus plus attentifs aux besoins des autres. En d’autres termes, voir Batman sortir de l’ordinaire inciterait à sortir de son propre automatisme.

Toutefois, l’étude souligne un élément paradoxal. Parmi les passagers ayant cédé leur siège en présence de Batman, 44 % affirment ne pas avoir remarqué sa présence. Ce détail amène les chercheurs à relativiser l’influence directe du personnage et à privilégier une explication plus globale, liée à l’état de pleine conscience généré par une situation inhabituelle.