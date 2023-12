Près de Romorantin, Nelson Jourdin cartonne grâce à l'émission "Trésor de casse" !

C’est peut-être la casse automobile la plus connue de l’Hexagone. Depuis 2019, Caréco Gièvres Auto est la star de l’émission Trésor de Casse diffusée sur RMC Découverte, qui a rassemblé plus de 2 millions de téléspectateurs jusqu’à maintenant. Un succès qui s’est fait un peu par hasard explique son patron Nelson Jourdain. "La chaine recherchait une casse auto ou un secteur automobile en France pour montrer qu’il y aussi des entreprises qui fonctionnent avec la passion, l’envie et la cohésion de groupe".

Une immersion au sein d’une casse automobile quelque peu calquée sur les émissions anglo-saxonnes. "À l’époque on voyait beaucoup d’émissions tournées aux États-Unis ou en Angleterre. Mais ne me prenez pas pour un Américain, j’en ai juste le prénom !", plaisante-t-il. Depuis ses passages à la télé, le chef d’entreprise loir-et-chérien est-il devenu une star ? Un petit peu. "C’est marrant de se voir, d’être reconnu quand on se promène", confie-t-il avant d’ajouter "qu’il faut garder les pieds sur Terre ". Et de conclure. "On fait notre métier et on a la chance d’être filmé et de représenter notre activité".

Une activité qui a débuté pour lui en 1996 lorsqu’il a récupéré la casse de son père. "Au départ je bossais seul, les clients démontaient sur un petit parc des voitures, l’image de la casse auto à l’époque. Puis après on s’est développé et la clientèle s’est étoffée". Au cœur des activités de l’entreprise : démonter les voitures pour les revendre en pièces détachées. Avec une spécificité : celle de s’occuper aussi de bolides de luxes accidentés revendus pour pièce ou en l’état ensuite à des professionnels. Il détaille. "On rencontre souvent des Ferrari, des Lamborghini et des Porsche. C’est vrai que notre empreinte en tant que recycleur de voitures de prestige accidentées c’est le petit plus !".

Alors que la troisième saison de Trésor de casse est arrivée sur nos écrans le mois dernier, une quatrième est déjà en cours de préparation. Tous les feux sont au vert pour Nelson Jourdin et ses équipes !