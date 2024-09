L’espoir d’une Seine baignable grâce à ce nouveau dispositif ?

Le rêve d’une Seine propre et baignable est en marche, et le rideau de bulles pourrait bien en être la clé. Installé cet été dans le canal de l’Ourcq, au niveau du pont de la Crimée dans le 19e arrondissement, ce dispositif est un système simple, mais ingénieux. Des tuyaux immergées au fond du canal libèrent de l’air comprimé, créant ainsi un rideau de bulles sur toute la largeur du bassin, ce qui va d’ailleurs donner des airs de jaccuzi au canal… Vu comme ça, ça donne déjà envie. Ce rideau va faire remonter et rediriger les déchets flottants - tels que plastiques, végétaux et autres canettes ou objets légers - vers une zone de collecte où un bateau nettoyeur vient les récupérer plusieurs fois par jours.

Cette innovation, développée par la société canadienne Canadian Pond et commercialisée en France par Poralu Marine, a coûté environ 80 000€ à la Ville de Paris. Elle fonctionne en continu, ce qui permet de capturer les déchets de manière régulière et efficace.

Des résultats déjà encourageants

Les premiers retours sont prometteurs. Selon Léa Vasa, conseillère de Paris en charge des canaux, les déchets s’accumulent bien dans la zone prévue, ce qui simplifie considérablement le travail des équipes de nettoyage. Cependant, plusieurs contraintes techniques doivent encore être surmontées. Le dispositif est plus efficace quand le débit d’eau est faible, car un courant trop fort pourrait tout simplement emporter les déchets au-delà de la barrière de bulles.

L’autre enjeu réside dans le bruit généré par le compresseur à air comprimé, nécessaire pour créer le rideau de bulles. Pour minimiser les nuisances sonores, il est également recommandé d’installer le compresseur dans un local isolé, comme cela a été fait sous le pont de Crimée. Malgré ces ajustements, la Ville de Paris se montre optimiste quant à la généralisation de cette technologie si les tests se révèlent concluants.



Outre la collecte des déchets, le rideau de bulles pourrait avoir un impact positif sur l’écosystème aquatique. Le dispositif permet une meilleure oxygénation de l’eau, ce qui contribue à limiter le risque d’asphyxie pour la faune présente dans les canaux. De plus, les concepteurs assurent que le rideau de bulles n’entrave en rien le passage des poissons, car des espaces sont prévus pour permettre une libre circulation à tout ce petit monde à nageoires.

Un pas de plus vers une Seine baignable ?

Un objectif assumé. Le projet s’inscrit dans une dynamique plus large visant à rendre la Seine propre à la baignade, une prouesse déjà réalisée à l’occasion des Jeux Olympiques. Le rideau de bulles compte ainsi parmi les efforts réalisés par la Ville de Paris, en plus des initiatives de sensibilisation à la propreté et à la gestion des déchets.

Si cette technologie rencontre un franc succès, alors elle pourrait être dupliquée et contribuer significativement à un fleuve bien plus propre, rapprochant ainsi la capitale de l’objectif d’une baignable durable dans la Seine. Chaque année, le projet devrait pouvoir permettre de récolter près de 180 tonnes de déchets plastiques et végétaux.