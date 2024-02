L’essentiel de l’actualité

RUSSIE - Il était le plus médiatique des opposants à Vladimir Poutine. Alexeï Navalny est mort ce vendredi dans une prison de l’Arctique où il purgeait une peine de 19 ans de prison pour « extrémisme ». Le ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné a réagi sur X, estimant que l'opposant russe « a payé de sa vie sa résistance à un système d'oppression ».

Son décès intervient un mois avant l’élection présidentielle. Vladimir Poutine compte alors s’offrir un 5e mandat à la tête de la Russie.

SNCF - Trois contrôleurs SNCF sur quatre seront en grève cee week-end. Le service est réduit de moitié sur les lignes TGV Inoui et Ouigo mais aussi sur les Intercités de jour et de nuit. Et comme l’avait fait savoir le patron d’SNCF Voyageurs, la priorité a été donné aux lignes qui mènent à la montagne, au détriment de l’Ouest de la France, où les hôtels enregistrent une hausse des annulations.

Le week-end s’annonce aussi délicat aussi sur les routes. Il marque le début des vacances d’hiver pour la zone A et la 2e semaine pour la zone C. Bison Futé voit rouge samedi dans le quart sud-est en direction des Alpes.

DEPARDIEU - Gérard Depardieu visé par une nouvelle plainte. L’acteur castelroussin de 75 ans est accusé d’agression sexuelle par une femme sur un tournage à Doué-en-Anjou en 2014. Cette ancienne assistante, âgée de 24 ans à l’époque, dénonce je cite de « paluches partout sur son corps » et de « mots indécents ».

TOURISME - Le tourisme a le sourire en CVL. La fréquentation de l’an dernier a augmenté de 3,4% par rapport à 2022, avec une hausse notable en Loir-et-Cher de 9%, grâce aux fréquentations record du Zoo de Beauval et du Château de Chambord. Dans l’ensemble, ce sont les nuitées dans les campings qui tirent les chiffres vers le haut avec une hausse de près de 15% des réservations.