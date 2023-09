L’Homme le plus fort de France habite dans l’Yonne

A la ville, Pierre Motal est professeur d’EPS au collège de Pont-sur-Yonne. En privé, c’est un athlète de très haut niveau. Il est l’Homme le plus fort de France depuis 2019 dans la catégorie des plus de 105 kg.

« C'est un sport de force par excellence, basé sur des mouvements on va dire polyarticulaires, ça peut être tirer un camion, lever une boule en béton, retourner un pneu, porter une enclume le plus loin possible, etc », explique-t-il. L’Icaunais résume sa discipline : « il faut être capable de soulever des charges que 99% de la population ne parvient pas à soulever ». Une discipline qu’il trouve grisante, un challenge perpétuel.

Des compétitions internationales

Celui qui est une référence dans le strongman, respecte un régime strict. Il fait 12 à 14 heures d’entrainement dans le sous-sol de sa maison qu’il a équipé, répartis sur cinq jours par semaine. Les deux jours de repos sont essentiels. « C'est tellement fatigant physiquement et nerveusement, parce qu'il y a des montées d'adrénaline, que des fois en fait on peut avoir une tendinite, on peut avoir des contre-performances, des fatigues nerveuses, musculaires », détaille Pierre Motal.

Pour l’alimentation, l’Icaunais s’astreint à la simplicité : viande et féculents.

« En gros, de la viande et des il faut à peu près 2 g de protéines par kg de poids de corps, et que notre organisme ne peut pas ingérer plus de 50 g par digestion, en réalité on fait 3 repas normaux comme tout le monde, mais par contre on fait des collations une le matin et une l'après-midi, et puis des fois une toute petite le soir avant d'aller se coucher, pour répartir en réalité différentes sources de protéines toutes les trois heures », explique-t-il.

Son ascèse lui permet d’être quintuple champion de France et d’aller concourir à l’étranger : « Ça me donne une crédibilité au niveau de mes sponsors qui me permettent d’honorer mes convocations ». Ce week-end Pierre Motal sera en République Tchèque. Et le 16 septembre, il est attendu à la finale France à Nevers, avant de s’envoler pour la Chine.