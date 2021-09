32 départements placés en vigilance orange pour de forts orages

Un épisode intense. Météo France prévoit un épisode orageux intense dès ce mercredi après-midi. 32 départements sont concernés des Pyrénées à la région parisienne, en passant par le Centre-Val de Loire. Cet épisode orageux, « non exceptionnel pour la saison » d’après Météo France, intervient alors qu’une forte vague de chaleur traverse le pays depuis quelques jours.

Dans le détail sont ainsi concernés par cette alerte valable jusqu’à jeudi 6 heures tous les départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise, de l’Allier, de l’Aude, de l’Ariège, de l’Aveyron, du Cher, de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, de l’Eure-et-Loir, de la Haute-Garonne, du Gers, de l’Indre, de l’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher, du Loiret, du Lot, du Lot-et-Garonne, de la Nièvre, des Hautes-Pyrénées, de la Sarthe, de Paris, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, du Tarn, du Tarn-et-Garonne, de la Haute-Vienne, de l’Yonne. Seul le département de l’Aude est également concerné par une vigilance orange pour pluie-inondation.

La région parisienne concernée en fin d’après-midi

Un axe orageux va s’organiser dès le début d’après-midi depuis l’ouest de l’Occitanie jusqu’au Limousin et au Centre Val de Loire. Ces orages donneront de très fortes pluies en peu de temps (20 à 40 mm, loc 50 mm en 2 heures), ainsi que par endroits de la grêle et de fortes rafales de vent entre 80 et 100 km/h.

Cet axe orageux est prévu de se décaler vers la région parisienne, le nord de l’Auvergne et le Midi Toulousain en fin d’après-midi et soirée.