L'Île de la tentation : le célèbre programme des années 2000 va faire son grand retour à la télévision (vidéo)

Avis aux nostalgiques : l'émission culte L'Île de la tentation , dont le succès fut retentissant dans les années 2000, sera bientôt de retour sur les écrans. Delphine Wespiser , reconvertie en animatrice de télévision après son règne de Miss France en 2012, a confirmé la grande nouvelle auprès de Cyril Hanouna sur le plateau de Touche pas à mon poste ! en direct de C8 ce jeudi 2 novembre. La chroniqueuse de TPMP âgée de 31 ans présentera cette dixième édition en 2024 sur la chaîne W9. "Je suis très contente, on va partir au Mexique", a-t-elle précisé alors qu'elle s'apprête à partir au tournage de l'émission de télé-réalité dans une semaine.

"Une expérience incroyable"

Fière d'avoir été choisie pour présenter LÎle de la tentation, Delphine Wespiser n'a pas caché son enthousiasme. "Ce sera une expérience incroyable pour des couples qui se questionnent", a-t-elle assuré, avant d'ajouter : "Quand on est en couple, quand on a fait face à des mensonges, à du manque de confiance, on se pose des questions... C'est des couples qui y vont pour tester leur amour, voir s'ils peuvent passer l'étape supérieure".

Pour rappel, l'émission culte a d'abord été diffusée sur TF1 entre 2002 et 2008, puis sur Virgin 17 à partir de 2010 avec l'animateur Laurent Fontaine aux commandes. Finalement, W9 apris le relais en 2019 avec Julie Taton pour animer le programme. Cinq ans plus tard, L'Île de la tentation est donc enfin de retour.