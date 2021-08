L’Indrien Freddy participe à son cinquième Koh-Lanta

Koh-Lanta est de retour ce mardi 24 août à 21h ! L’émission, suivie par plus de cinq millions de téléspectateurs, revient pour une nouvelle saison. Elle est désormais diffusée le mardi, et non plus le vendredi. Pour fêter les vingt ans du programme de TF1, la production a réuni une vingtaine d’aventuriers et d’aventurières emblématiques : Claude, Teheiura, Clémence, Alexandra, Sam, Namadia, etc.

Finaliste en 2009

Freddy, candidat de la saison 9 qui vit désormais à Sainte-Sévère, dans l’Indre, sera également présent. A 36 ans, il participe à son cinquième Koh-Lanta (un record, codétenu avec Teheiura), puisqu’il était déjà revenu pour le Choc des héros, la Revanche des héros et La Nouvelle Edition. Freddy avait notamment atteint la finale du Choc des héros en 2009.

« C’est principalement l’envie d’en découdre avec les meilleurs aventuriers de Koh-Lanta qui me pousse à retenter l’aventure », explique-t-il dans le dossier de presse de l’émission. « Je veux montrer qu’après 7 ans loin de Koh-Lanta, je suis toujours l’un des meilleurs. »