L’institut pour Jeunes Sourds d’Orléans se prépare pour les JO 2024 !

Pendant les deux ans qui précèdent les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l’IRJS organise des rencontres dites « inclusives », où les jeunes de l’institut et des élèves scolarisés dans le département rencontrent des sportifs de haut niveau orléanais.

C’est ainsi qu’ils ont pu échanger entre-autre avec la gymnaste Maena Million, William Tornetto, champion de para-tir à la carabine, ou encore des joueurs de l’Orléans Loiret Basket ou du Saran Loiret Handball.

Les objectifs pour ces jeunes sont multiples, avec tout d’abord la découverte de différentes disciplines sportives. Mais aussi et surtout, l’inclusion. « Quand on est un jeune enfant sourd ou handicapé, dans une structure médico-sociale, on a souvent tendance à rester enfermer dans la structure, nous explique Grégory Grabowski, éducateur spécialisé à l’IRJS et responsable adjoint des rencontres inclusives. L’objectif est aussi d’amener ces jeunes-là à les ouvrir (…) et à rencontrer d’autres jeunes de l’éducation nationale et du milieu ordinaire ».

Les jeunes sont alors amenés à rencontrer des sportifs handisports et des sportifs valides ; de quoi donner envie aux jeunes sourds ou handicapés de faire du sport.

Semaine inclusive

Tous les 4-5 ans, l’institut Régional pour Jeunes Sourds d’Orléans se réunit avec d’autres instituts français. Le dernier rassemblement en date était à Nancy, en marge des championnats d’Europe de handball féminin en 2018. La prochaine réunion se tiendra à Orléans.

Cette « semaine de l’inclusion » réunira 10 établissements spécialisés, mais aussi des élèves des écoles Paul Doumer et Jean Moulin de Saint-Jean-de-la-Ruelle, et du collège Max Jacob à Saint-Jean-de-la-Ruelle également. Au programme : rencontres sportives, en présence notamment d’athlètes de haut niveau dont la liste n’a pas encore été dévoilée, mais aussi visites culturelles de châteaux et musées.

« L’idée c’est vraiment d’avoir une semaine d’inclusion totale, autant par la culture que par le sport, précise Sylvain Brulaire, professeur de sport à l’IRJS et responsable des rencontres inclusives. Et qu’ensuite les intervenants qui vont pouvoir avoir nos jeunes sourds plus tard, soient vraiment sensibilisés à nos jeunes et puissent les accueillir sans en avoir peur. Parce qu’actuellement, c’est un petit peu ça le problème, on a vraiment du mal à inclure nos jeunes dans les associations sportives de la métropole. »

Rendez-vous donc du 5 au 9 juin prochain, pour cette grande semaine de l’inclusion. A noter que la Loir-et-Chérienne Marie-Amélie Le Fur, 9 fois médaillées lors des jeux paralympiques et actuellement présidente du comité paralympique et sportif français, sera la marraine de l’évènement. Des jeunes de Nancy, Arras, Bourg la Reine, Chambery, Saint-Etienne, Bordeaux, Poitiers, Saint Brieuc et Paris sont attendus.