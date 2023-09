L’intelligence artificielle : « On peut tout manipuler, tout fausser »

L'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans notre quotidien

Étudiant à Angers, Jérémy a créé une application qui permet de repérer les textes écrits par le ChatGPT. Mais cela ne veut pas pour autant dire qu’il est contre cette invention, puisqu’il le reconnait lui-même : « j’utilise cet outil pour les cours, quand j’ai des questions sur des nouveaux thèmes. »

Si on ne s’en rend pas forcément compte, il faut savoir que l’intelligence artificielle est partout dans notre quotidien. « Sur YouTube, tout ce qui est suggestion de vidéos, c’est l’IA. Même chose pour les corrections orthographiques, les détections de SPAM, ou quand on écrit un texto et qu’on nous suggère une réponse », énumère l’Angevin.

Quels risques ?

Néanmoins, il voit bien avec le ChatGPT – cette intelligence artificielle à destination du grand public et développée par OpenAI – les risques qu’elle engendre, et va plus loin dans la réflexion en citant quelques dérives potentielles : « avec le ChatGPT, vous pouvez demander à l’IA de faire vos devoirs. Concernant les images, vous pouvez lui demander de faire des photomontages, des fausses vidéos, des deepfakes, c’est beaucoup plus global. On peut tout faire, tout manipuler, tout fausser, ça fait un peu peur pour l’avenir. On se doute bien que des personnes mal intentionnées pourraient l’utiliser à des fins illégales, ou qui ne sont pas éthiques. »

À l’avenir, cette « grande révolution technologique » risque « de remplacer les techniciens par des ordinateurs ». Jérémy craint même qu’une « partie de la population ne se retrouve au chômage, ça va créer de vrais problèmes sociaux car l’IA va absorber les métiers qu’on appelle ‘peu’ qualifiés ».

Tout n’est évidemment pas noir lorsque l’on évoque le sujet de l’intelligence artificielle. Cette dernière peut s’avérer très utile dans le domaine médical par exemple, ou encore « tout ce qui est fraude bancaire, évasion fiscale, quand elle repère des transactions anormales », conclut Jérémy.