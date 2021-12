L'OMS n'a jamais appelé à « éviter » la vaccination des enfants contre le Covid-19

Encore une fois, attention aux fausses infos qui circulent sur les réseaux sociaux. Le « C’est pas vrai » du jour revient sur des publications partagées des milliers de fois ces derniers jours : l’OMS aurait appelé à « éviter » la vaccination des enfants face au Covid-19.



C’est faux ! L’Organisation Mondiale de la Santé assure que la vaccination des enfants doit être « envisagée », si la situation sanitaire s’aggrave dans chaque pays.



À l’origine de l’affirmation, on retrouve un article du Point intitulé « L’OMS exhorte à protéger les enfants et éviter leur vaccination ». Titre qui avait rapidement été changé pour « L’OMS exhorte l’Europe à mieux protéger les enfants », souligne l'AFP. Et pour cause, à aucun moment l’OMS n’avait appelé à éviter la vaccination des plus jeunes.