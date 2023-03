L’Orléans Masters Badminton dans la cour des grands

C’est en effet la grande nouveauté de cette année pour le tournoi ! L’Orléans Masters Badminton est passé dans la catégorie supérieure, la WBF 300, ce qui lui permet d’entrer dans le cercle des 30 tournois les plus importants au monde. Cette promotion permet aux organisateurs d’attirer des joueurs du Top 10 mondial, et d’avoir une médiatisation plus importante. Le Masters va bénéficier d’une retransmission télévisuelle internationale sur le weekend du 8-9 avril, soit 25 millions de téléspectateurs potentiels.

C’est d’ailleurs l’une des particularités du tournoi, sa visibilité. Si en France, le badminton n’est pas très populaire médiatiquement parlant, à l’étranger, la discipline est très suivie ! L’Orléans Masters a donc toujours bénéficié d’une visibilité internationale assez conséquente. « Quand on était au niveau WBF 100, donc le niveau d’en-dessous, on faisait à peu près 10 millions de vues sur les chaînes YouTube, nous explique le président du tournoi, Franck Laurent. Ce n’est pas des petits chiffres parce qu’il faut juste changer notre prisme de regard. On est un sport asiatique. Et les populations sont en Asie, pas en Europe ».