L’Orléans Masters de Badminton débute ce mardi

C’est l’un des 35 meilleurs tournois de badminton dans le monde. L’Orléans Masters débute ce mardi au Palais des sports, avec au programme aujourd’hui les qualifications. Plusieurs centaines de badistes représentant une trentaine de nations sont présents. Le Français Toma Junior Popov, vainqueur l’an dernier en simple et tous les champions de France sont présents. Franck Laurent est le président du tournoi.

Le tournoi est aussi un moyen de donner envie au public de pratiquer le badminton. Actuellement, la Fédération française recense un peu moins de 130 000 licenciés (2020), loin des 2 millions du football. D’ailleurs, parmi les meilleurs joueurs, nombreux sont ceux originaires d’Asie. Tout sauf un hasard, explique Franck Laurent. « On n’a pas encore les mêmes filières, un joueur en Asie est détecté vers six ans ils vont très rapidement dans des filière professionnelles ».

Ce qui manque aux joueurs, de l’argent. « Il faut qu’ils puissent développer leurs compétences dans des structures adaptées et pouvoir gagner leur vie », poursuit le président du tournoi ajoutant, « qu’il y a de plus en plus d’argent, ça permet à des gens d’en faire leur métier ».