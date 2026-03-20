L'une des femmes les plus riches du monde ouvre une école de médecine gratuite

Une école de médecine alternative, entièrement gratuite pour les étudiants, a ouvert aux Etats-Unis, grâce à la milliardaire Alice Walton.

Alice Walton, héritière de l’empire Walmart, vient de marquer le monde de la médecine d’un geste audacieux en finançant une toute nouvelle école de médecine alternative dans son État natal, l’Arkansas.

Cette institution, inaugurée l’été dernier, se distingue par son approche innovante et holistique. L’objectif n’est pas seulement de former des médecins compétents, mais de repenser la manière dont la médecine est enseignée. Ainsi, le programme inclut des modules surprenants pour une école médicale classique : jardinage, cuisine, et bien-être global. L’idée est de sensibiliser les futurs médecins à l’importance de la prévention, de la nutrition et de l’environnement sur la santé des patients, intégrant ces compétences dans leur pratique médicale future.

La première promotion compte 48 étudiants, sélectionnés parmi 2 200 candidatures, un chiffre qui témoigne de l’intérêt croissant pour des formations novatrices. Ces étudiants de second cycle suivent un cursus de quatre ans avant d’entrer en internat, un parcours classique enrichi par cette dimension alternative. L’approche de l’école vise à créer des praticiens polyvalents, capables de répondre aux besoins de communautés souvent éloignées des grands centres médicaux.

Une mesure particulièrement notable de cette école est la gratuité totale pour les cinq premières promotions. Cette initiative ambitieuse cherche à lever les obstacles financiers et à attirer des talents qui pourraient autrement hésiter à se lancer dans la médecine. Elle reflète également la volonté d’Alice Walton d’investir dans les territoires isolés de l’Arkansas, où l’accès aux soins reste limité.

Par ce projet, Alice Walton combine philanthropie et vision à long terme pour le système de santé américain. Au-delà de son statut de femme la plus riche du monde, elle montre un engagement concret pour transformer l’éducation médicale et encourager une nouvelle génération de médecins à adopter une approche plus humaine et intégrée des soins.