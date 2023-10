La 1ère édition de l’Urb’Braye va (enfin) avoir lieu !

Par crainte de débordements, les organisateurs du festival avaient décidé de reporter l’évènement, à cause des violences urbaines. Tout est bien qui finit bien, puisque le rendez-vous aura bien lieu ce samedi.

La journée se déroulera en deux temps. Au programme tout d’abord de l'Urb'Braye : un village consacré aux jeunes. Le festival s’adresse en effet majoritairement aux 11-25 ans, avec des démonstrations prévues de skateboard, de BMX, de foot freestyle, de hip hop ou encore de parkour. Des associations qui interviennent au quotidien auprès des jeunes seront également présentes pour présenter leurs actions.

En soirée, plusieurs concerts gratuits sont programmés, de 18h à 23h30 sur la plaine du Pont Bordeau, avec notamment en première partie LFK, Myra, Olivia Orson, Lybro, le Trio 1945, et Lhiroyd. La soirée se clôturera par un concert inédit de Sniper. Tunisiano et Aketo devraient interpréter leurs titres phares qui ont marqué, et qui continuent de marquer, des générations.

À noter que Saint-Jean de Braye a inscrit le Urb'Braye festival dans une démarche zéro carbone. Les émissions seront évaluées et compensées par la Ville grâce à la plantation d’arbres d’ici la fin de l’année.