La 38ème fresque du Mur Orléans visible pendant trois mois

Alexandre Dizac, dit Alëxone Dizac, est un artiste français qui vit et travaille entre Paris, Ivry et le reste du monde. Depuis le début des années 1990, il développe un univers fantastique et coloré où le dessin et la peinture tiennent une place centrale.

​Difficile de ne pas parler de graffiti lorsqu’on évoque le travail d’Alëxone Dizac. Véritable levier, le graffiti a permis de faire évoluer sa peinture et d’élargir ses horizons en développant un intérêt prononcé pour la bande dessinée, les voyages, l’histoire de l’art et la typographie. Le milieu du graphisme, côtoyé au cours d’une parenthèse professionnelle, a également eu un impact sur l’esthétique de l’artiste. Les pinceaux ont progressivement remplacé les caps des bombes aérosols pour une pratique presque exclusivement tournée vers l’atelier. Retrouvez ici l’interview d’Alëxone :