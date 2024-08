La bande à Fifi au Refuge de la Tanière (PHOTOS)

Elodie Fontan, Philippe Lacheau et Tarek Boudali.

Ils portent un amour inconditionnel aux animaux. La Bande à Fifi était au refuge de la Tanière ce lundi. Fan de la première heure et habituée des lieux qu'elle fréquente régulièrement en famille, Elodie Fontan a accepté de parrainer l'édition 2024 de la tombola des animaux, embarquant avec elle Philippe Lacheau et Tarek Boudali. Le public était nombreux pour les accueillir.

« Je suis tombée en amour pour cet endroit », explique la comédienne. « C’est chouette de prendre des nouvelles des animaux. Il y avait un petit gibon, c’était un gros coup de cœur, on a appris qu’elle était dans un énorme enclos et elle peut faire des cabrioles toute la journée », ajoute-t-elle.

Tarek Boudali aurait pu lui ne pas devenir acteur mais plutôt soigneur. Le comédien nous a révélé avoir sauvé dans sa jeune un oiseau. « J’ai vu un bébé pigeon sans plume, je l’ai amené chez moi, je l’ai élevé, je l’ai éduqué, la journée il partait et le soir on dormait ensemble » (rires).

Plus de 26 000 euros pour le Refuge

Les acteurs ont découvert les coulisses du refuge et déambulé dans les allées à la rencontre des pensionnaires. Sur 20 hectares, ils sont plus de 600 issus de plus de 80 espèces différentes. Tous ont connu des parcours difficiles : maltraités, détenus illégalement, issus de trafics, dʼélevages illégaux, retraités des cirques ou des laboratoires.

Pour les accueillir correctement, le parc est toujours à la recherche de financements. « C’est très important de venir ici, ça coûte très cher pour les nourrir, les soigner. En étant là on participe à leur venir en aide », dit Philippe Lacheau.

Cette journée était l’occasion pour la Bande ainsi que Patrick et Francine Violas - les fondateurs du Refuge, de remettre le 1er prix de la tombola des animaux ; un tableau de l’artiste Anne-Charlotte Delord. Le concours a permis de reverser 26 530 euros au parc.