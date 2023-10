La Bourgogne-Franche-Comté bonne élève du tri

Chaque année, environ 1,5 millions de tonnes de déchets ménagers sont collectées en Bourgogne-Franche-Comté selon l'INSEE. En moyenne, cela représente 529 kilos par an et par habitant en 2021. La situation varie bien sûr d’un département à l’autre. Ainsi, on jette plus dans l’Yonne, la Nièvre ou encore la Saône et Loire qu’en Côte d’Or ou dans le Doubs.

A l’échelle nationale, au classement des régions où il y a le moins de déchets ménagers collectés, la nôtre figure à la 5e place. En haut, on retrouve l’Ile-de-France, et bonne dernière la Corse.

Le tri monte en puissance

Dans le détail, nous produisons plus de déchets biodégradables que la moyenne du pays, trions plus et le niveau de déchets résiduels, c’est-à-dire une fois le tri réalisé, est plus faible. En revanche, nous jetons plus de déchets dangereux : 22 kilos par personne et par an, contre 15 à l’échelle du pays.

Comment expliquer ce tri plus performant en Bourgogne-Franche-Comté qu’ailleurs ? L’INSEE indique que "les circuits de collecte impliquant un tri semblent davantage développés qu'au niveau national".

Si la région est une bonne élève dans ce classement de l’INSEE, il faut aussi dire qu’en dix ans, la production de déchets par habitant a diminué de 20 % ? Dans le même temps, on recycle plus (+13%) et on produit plus de déchets vers (+22%).