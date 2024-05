La Bourgogne-Franche-Comté veut devenir une terre de cinéma

Au mois de janvier, le Bureau d’accueil des tournages a intégré la structure BFC Tourisme. Créé il y a plus de 25 ans, le BAT a pour but de favoriser la réalisation de films, séries et documentaires dans la région.

En 2023, 48 projets ont été tournés dans la région. Un chiffre en augmentation selon Patrick Ayache, président de BFC Tourisme. « Ça progresse régulièrement parce que les producteurs et leurs régisseurs ont compris qu'en dehors de la mer, on pouvait offrir tous les types de paysages, la montagne, les lacs, les vignobles, la campagne, les zones urbaines, et que nous avons un bureau des tournages dont le professionnalisme est reconnu, qui est en capacité de les accompagner ».

La plupart des tournages sont français. « Il faut qu'on prenne nos marques pour accueillir des films étrangers. La France est un des premiers producteurs de films dans le monde. Et donc la production nationale, si on en capte le pourcentage qui nous convient, ça comblera tout le monde », assure Patrick Ayache.

La région souhaite renforcer son attrait auprès des professionnels du cinéma pour promouvoir le tourisme sur son territoire. « Selon une étude du Centre National du Cinéma, il y a une mode du tourisme cinématographique », explique-t-il. « Je ne pensais pas que ça pouvait fonctionner à ce point mais il y a eu par exemple un effet mesurable avec la série Polar Park. Des gens sont venus, on dit qu’ils avaient vu la série et ont eu envie de venir dans le Jura ».

Accueillir des tournages c’est aussi une action économique insiste le président de BFC Tourisme. « Les équipes de tournage, ça peut être 30, 50, 100 personnes qui doivent manger, dormir, qui consomment, qui achètent du matériel, et tout ça est au service de l'emploi et de l'économie ».

Verra-ton bientôt un grand nom du cinéma en Bourgogne ? « En ce moment une équipe du BAT est à Cannes et qui rencontre toute la journée des régisseurs, des réalisateurs, des producteurs, en quête de lieux de tournage. et on fait la promotion de notre région », conclut Patrick Ayache.