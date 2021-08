La braderie de Tours se tiendra bien le 5 septembre

La mairie de Tours l’a annoncé ce mardi midi. La braderie aura lieu le dimanche 5 septembre en centre-ville, entre 8h30 et 19h. Dans un communiqué, il est précisé que le pass sanitaire sera exigé (schéma vaccinal complet, test de moins de 72 heures ou certificat de rétablissement de moins de six mois). Deux points de dépistage antigénique seront installés.

Les riverains pourront « accéder normalement à leur domicile sous présentation d’un justificatif », indique la mairie.

Chaque année, commerçants, brocanteurs et particuliers attirent près de 200 000 visiteurs. Cette année, ils seront répartis en six secteurs. Le centre-ville pour les commerçants sédentaires et non sédentaires, le Boulevard Béranger pour la Foire au Troc et le vide-grenier notamment.

Ci-dessous, les rues et secteurs où le pass sanitaire sera obligatoire le dimanche 5 septembre.