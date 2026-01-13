La Californie mise sur l’océan pour lutter contre la pénurie d’eau

Face à une sécheresse chronique et à des pénuries d’eau de plus en plus fréquentes, la Californie pourrait bientôt transformer l’Océan Pacifique en une ressource vitale.

Une entreprise américaine, soutenue par le gouvernement fédéral, s’apprête à lancer un projet inédit visant à produire de l’eau potable directement à partir de l’océan. Baptisée OceanWell, la société développe un dispositif baptisé Water Farm 1, littéralement une « ferme à eau ». Contrairement à ce que le nom pourrait laisser entendre, il ne s’agit pas de convertir l’océan tout entier en eau douce.

L’idée est plutôt de prélever une partie de l’eau salée pour la filtrer et la rendre potable, en utilisant une technologie déjà éprouvée : la désalinisation. Là où le projet se distingue, c’est dans le lieu et la méthode choisis. OceanWell prévoit d’installer ses modules de désalinisation directement au large, à environ 400 mètres de profondeur. À cette profondeur, la pression naturelle de l’eau faciliterait le processus de filtration. La ferme sous-marine serait composée de soixante modules positionnés sur le plancher océanique, chacun conçu pour éliminer le sel mais aussi d’autres substances indésirables.

La question de la pollution est au cœur du projet. L’eau océanique est aujourd’hui contaminée par une multitude de substances, des microplastiques aux polluants persistants comme les PFAS, en passant par les bactéries et virus. Les filtres de la Water Farm seraient capables de traiter ces éléments avant d’acheminer l’eau vers la côte. Une fois sur la terre ferme, l’eau subirait un traitement final pour garantir sa potabilité.

L’un des enjeux majeurs du projet reste son impact environnemental. OceanWell assure que ses installations ne menaceront pas les fonds marins : les filtres fonctionneraient sans produits chimiques et seraient conçus pour empêcher toute intrusion de la faune. Cette approche cherche à concilier innovation technologique et préservation des écosystèmes marins.