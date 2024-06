La caravane publicitaire est un évènement dans l’évènement. Chaque année, les passionnés se réunissent sur le bord des routes, dans l’espoir de récupérer des cadeaux et goodies des partenaires de l’évènement…

La caravane en chiffres

L’an dernier, c’est 150 véhicules de 33 marques et institutions qui ont ouvert la marche des coureurs. 570 caravaniers et 120 logisticiens étaient mobilisés… Et parmi eux, Arthur, 28 ans.

Ce chef d’entreprise dans l’animation et l’évènementiel est prestataire sur le Tour, et cette année c’est sa 8èmeparticipation sur la caravane Le Gaulois. « La première chose qui me plait c’est l’esprit de colonie de vacances géantes entre toute l’équipe, nous explique-t-il. Pendant un mois, on est tous ensemble à vivre une expérience de folie (…) Le plus jeune doit avoir 21 ou 22 ans, et le plus ancien doit approcher je pense les 60-65 ans. Quand on se retrouve à table le soir, c’est vraiment mélangé, et les sujets de conversation sont multiples et variés. C’est vraiment top ».

La caravane Le Gaulois est l’une des plus grosses du TDF avec 8 véhicules, et 19 caravaniers. Au total, tous les chars, mis bout à bout, s’étendent sur près de 11km. Il faut savoir qu’en moyenne, chaque année, 15 millions de produits dérivés et d’échantillons sont distribués aux spectateurs… A lui seul, Le Gaulois en distribue 900 000.

Pour rappel, le TDF passe par la région Centre-Val de Loire le 9 juillet prochain. La caravane partira d’Orléans à 11h25, passera par Romorantin aux alentours de 12h45, Vierzon vers 13h30, Issoudun aux alentours de 14h20, pour s’arrêter à Saint-Amand-Montrond vers 15h45.