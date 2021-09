La Casa de Papel : Tokyo aura-t-elle son spin-off ?

Que ceux que cette mort explosive a plongé dans la dépression se rassurent, Tokyo pourrait réapparaître... C’est en tout cas ce qu’aurait laissé entendre son interprète Úrsula Corberó sur le site Sensacine.

Interrogée sur un possible spin-off, qui reviendrait sur son passé avec René (Miguel Ángel Silvestre), l’actrice a déclaré : « J’y ai déjà pensé, vraiment. Et ça se pourrait... Quand j’ai lu le scénario et vu comment elle finissait compris pourquoi, j’ai trouvé ça vraiment intéressant. Le public porte une telle haine à ce personnage, qu’il est intéressant qu’on lui donne l’opportunité de s’expliquer pour comprendre les raisons de son comportement. »

Rien n’est acté pour le moment, la balle est dans le camp de Netflix, mais les fans ont des raisons d’espérer...