La championne de France de gymnastique (10 ans) vient du Mans !

Elle s’appelle Kélia, va prendre 10 ans le 4 juillet prochain, fait partie du club de La Persévérante, au Mans, et est devenue championne de France de gymnastique artistique dans la catégorie 10 ans. La jeune fille a commencé la gym à 3 ans, mais s’est lancée dans les compétitions l’année dernière seulement. Elle explique ce qu’elle aime dans ce sport : « l’ambiance avec mes copines, apprendre des nouveautés et j’adore mon entraineur parce qu’elle est très gentille. »

"Je n’ai pas réalisé que j’étais championne de France"

Kélia a donc remporté le championnat de France individuel dans les Bouches-du-Rhône cette année, elle revient sur son expérience : « ça s’est bien passé, je ne suis jamais stressée dans les compétitions, et quand je suis arrivée sur le podium, je n’ai pas réalisé que j’étais championne de France. »

Et Kélia ne va pas s’arrêter en si bon chemin puisque ce 23 juin a lieu le championnat de France par équipes, à Châlons-en-Champagne, auquel elle participe avec ses partenaires Marine, Yuvanna, Kélia et Mayline. Elle nous livre ses secrets de préparation : « je m’entraine beaucoup, et j’essaye de mette des difficultés dans mes mouvements, je travaille beaucoup, beaucoup ».

Travailler, travailler, travailler...

Il faut dire que la Mancelle pratique la gymnastique 12 heures par semaine, à raison de quatre entrainements. Et pour devenir une vraie championne, Kélia nous donne enfin quelques conseils : « il faut beaucoup travailler pour arriver au haut niveau, même si on a mal, il faut quand même continuer et prendre du plaisir à aller aux entrainements. »

Enfin Kélia, qui souhaite, à l’avenir, devenir elle-même entraineur de gymnastique, est en lien avec Team MAM, une association qui accompagne les jeunes sportifs de haut niveau.