La chanteuse Charli XCX au casting du Narnia de Greta Gerwig ?

C’est l’un des projets cinématographiques les plus ambitieux de ces prochaines années : la réalisatrice Greta Gerwig travaille actuellement sur une adaptation pour Netflix du Monde de Narnia, célèbre saga littéraire de C. S. Lewis. Trois chapitres ont déjà été adaptés au cinéma entre 2005 et 2010 : Le Lion, la Sorcière blanche et l’Armoire magique, Le Prince Caspian et L’Odyssée du Passeur d’Aurore.

Un casting encore inconnu ?

Peu de détails ont pour l’instant été dévoilés sur le projet, qui devrait sortir au cinéma en novembre 2026 avant une diffusion sur la plateforme de streaming. Le média américain Deadline croit cependant savoir qu’une chanteuse britannique aurait été approché pour rejoindre le casting : Charli XCX. L’artiste de 32 ans pourrait incarner un personnage emblématique du premier film, la Sorcière blanche, jouée par Tilda Swinton dans la précédente adaptation de Disney.

Celle qui fut l’une des artistes les plus en vue en 2024 avec le succès de Brat, sacré album dance/électro de l’année aux Grammy Award, n’aurait cependant encore rien signé. Il ne s’agirait pas d’une première pour Charli XCX au cinéma, puisqu’elle est à l’affiche de deux films prévus cette année : Sacrifice de Romain Gavras et I Want Your Sex de Gregg Araki. Greta Gerwig, dernière présidente du jury festival de Cannes, a récemment adapté au cinéma Barbie, après avoir le connu succès également avec Lady Bird et Les Filles du docteur March.