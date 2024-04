"Nous les Leroy", "SOS. Fantômes : La Menace de glace" et "Drive-Away Dolls" au cinéma le 10 avril.

Tous attendent que ça se termine, et il faut bien le dire, nous aussi (un peu) ; la faute à quelques longueurs. Heureusement, les nombreuses punchlines viennent redonner du peps à un scénario moins cousu de fil blanc qu’il n’y paraît au 1er abord.

Le premier long-métrage de réalisateur du scénariste de La Flamme notamment, suit les efforts désespérés de Christophe (José Garcia), pour récupérer l’amour de sa femme et garder sa famille unie.

Egalement au cinéma cette semaine

D’un road-movie à l’autre, à retrouver dans les salles obscures cette semaine : Drive-Away Dolls.

La comédie d’Ethan Coen – du fameux duo de frères cinéastes – suit le périple vers Tallahassee de la plutôt délurée et libre Jamie et de son amie, la très coincée Marian. Elles espèrent y trouver un second souffle. Elles vont surtout croiser la route d’une bande de truands...