"Mystère à Venise", Hercule Poirot face aux fantômes

Mystère à Venise est l’adaptation d’un roman peut-être moins connu que les précédents, La fête du potiron.

Une fois de plus, Kenneth Branagh endosse le costume et les bacantes impeccables de Hercule Poirot. Et une fois de plus, il s’entoure d’un casting de choix : Michelle Yeoh (Oscar de la meilleure actrice 2023), Tina Fey (30 rock), Kelly Reilly (Sherlock Holmes, Casse-tête chinois) ou la Française Camille Cottin (Dix pour Cent) qui ne dépareille pas - loin de là - dans ce casting international.

Tous se retrouvent à Venise en 1947 où Poirot passe désormais sa retraite à refuser les nouveaux cas qu’on lui soumet. Invité par une amie à une séance de spiritisme dans un palazzo que la légende dit hanté, il est contraint de reprendre du service lorsqu’un des convives est assassiné.

Avec Mystère à Venise, Kenneth Branagh explore un pan plus angoissant de l’œuvre d’Agatha Christie, jouant sur les superstitions et les vues de l’esprit.

Entre les "jump scares" (ces procédés cinématographiques qui font sursauter le spectateur), les porte qui claquent, les figures fantomatiques et l’atmosphère si particulière d’un palais vénitien décrépi, Kenneth Branagh offre un film de genre à l’ancienne, mais sympathique ; mêlant les références et les emprunts à tous les classiques du film d’épouvante ou d’histoire de fantôme, sans jamais nous faire perdre l’envie de savoir qui est le coupable.

Peu convaincu par Le Crime de l’Orient-Express, agréablement surpris par Mort sur le Nil, ce Mystère à Venise remporte, pour le moment, nos suffrages.