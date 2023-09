"The Creator" ou "Dogman", choisissez votre salle

Caleb Landry Jones dans Dogman et Madeleine Yuna Voyles dans The Creator. Crédit: © Shanna Besson - 2023 –LBP– EUROPACORP–TF1 FILMS PRODUCTION / © 20th Century Studios

Semaine chargée du côté des sorties en salle. Pour y voir plus clair, zoom sur deux longs-métrages : un film de science-fiction dystopique (ou pas) et un drame humaniste (ou pas)...

C’est une semaine chargée du côté des sorties en salle. Pour y voir plus clair, zoom sur deux longs-métrages : un film de science-fiction dystopique (ou pas) et un drame humaniste (ou pas)... Puisque "choisir, c’est renoncer", voici une petite sélection parmi les films les plus attendus cette semaine au cinéma : Dogman, le nouveau film de Luc Besson et The Creator, le nouveau film du réalisateur de Rogue One. Et c’est d’ailleurs dans un univers très proche de celui de Star Wars que nous propulse Gareth Edwards. Au cœur d’une guerre de l’Homme contre l’Intelligence artificielle, le sergent Taylor est envoyé pour neutraliser une nouvelle forme d’IA surpuissante qui pourrait détruire l’humanité entière. Lui veut surtout retrouver sa femme qu’il pensait morte. Sa mission se complique quand il s’aperçoit que cette arme de destruction massive a pris les traits d'une petite fille...

The Creator n’est pas seulement un drame de science-fiction émouvant. Il interroge sur notre rapport à l’Intelligence artificielle et le danger qu’elle représente ou non pour l’humanité. Du grand spectacle qui entre en résonnance avec nos interrogations actuelles. Chienne de vie... Drame toujours, mais dans un tout autre registre avec Dogman, le nouveau film de Luc Besson. L’histoire de Doug, un enfant maltraité, sauvé par l’amour de ses chiens...