Chers Lecteurs, Lady Whisteldown est prête à reprendre du service ! Il y a un an, le monde découvrait la série La Chronique des Bridgeton sur Netflix. Un vrai carton sur la plateforme de streaming. Une saison 2 a donc vite été confirmée par les producteurs. Et aujourd’hui, après une attente interminable, les fans peuvent enfin se réjouir. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux pour célébrer le premier anniversaire de la saison 1, les acteurs emblématiques de la série et quelques nouveaux visages annoncent une bonne nouvelle : « La Chronique des Bridgerton revient… le 25 mars ».

Cette nouvelle saison suivra les aventures sentimentales d’Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey). L’aîné de la famille envisage de se trouver une épouse. Il nouera d’ailleurs une intense et torride histoire d’amour avec une certaine Kate Sharma (Simone Ashley, aperçue dans Sex Education), un peu comme sa petite sœur Daphné (Phoebe Dynevor), désormais l’épouse du beau duc d’Hastings (Regé-Jean Page). Les jeunes mariés seront d’ailleurs les grands absents de cette saison 2.