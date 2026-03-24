La comédie musicale Roméo et Juliette fera bien une tournée à travers la France en 2028

Après avoir annoncé son retour sur la scène du Palais des Congrès de Paris en décembre 2027, c’est désormais officiel : la comédie musicale Roméo et Juliette partira en tournée dans toute la France en 2028.

Un retour qui suscite déjà un véritable engouement. Cette nouvelle production promet de rester fidèle à l’âme de l’œuvre originale, tout en s’appuyant sur des technologies de mise en scène modernes. La billetterie a d’ailleurs été prise d’assaut lors de la mise en vente des places, le 14 février dernier, pour les représentations au Palais des Congrès de Paris, prévues à partir du 3 décembre 2027.

Un succès qui a convaincu la production de prolonger l’aventure sur les routes de France. Cette nouvelle version du célèbre couple de Vérone fera ainsi étape dans les plus grandes salles de l’Hexagone.

Parmi les dates annoncées : l’Arena d’Orléans du 7 au 9 avril 2028, puis l’Arkéa Arena de Floirac, près de Bordeaux, du 14 au 16 avril 2028. La troupe y proposera quatre représentations : une le vendredi soir, deux le samedi et une dernière le dimanche après-midi.

La mise en vente des billets est prévue le vendredi 27 mars 2026, à 10 h, dans tous les points de vente habituels.